Besra Erol tutuklandı

Suruç’ta IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 33 yurttaştan biri olan Evrim Deniz Erol’un annesi Besra Erol, oğlunun cenaze töreninde yaptığı konuşmadan dolayı 7 yıl hapis cezası aldı. Besra Erol, tutuklanarak Muş E Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Suruç Aileleri İnisiyatifi, Besra Erol’un tutuklanmasına ilişkin, “33 Düş Yolcumuzdan Evrim Deniz Erol’un, annesi Besra Erol, oğlunun cenazesinde yaptığı konuşmadan dolayı 7 yıl hapis cezası aldı! Muş E Tipi Hapishanesi’ne konuldu! Bizleri değil, aileleri değil katilleri yargılayın!” açıklamasında bulundu.

6. kez saldırı

20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Süleyman Aksu’nun Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Orman Mahallesi’ndeki mezarına 6’ncı kez saldırıldı. Aksu’nun annesi Kudret Aksu, saldırılara tepki göstererek, “Oğlum zor şartlarda okudu. Kobanili çocuklara oyuncak götürürken katledildi. Oğlumu ve arkadaşlarını IŞİD katletti. Süleyman’ı zar zor defnettik. Yıllarca çalışıp yaptığı ev bir kibritle yakıldı. Arkadaşları ve öğrencilerinin yaptığı mezar 6. kezdir saldırıya uğruyor” dedi. Anne Aksu 4 yıldır devam eden saldırıları anlatırken, “Bu nasıl bir şeydir. Kemik size ne yapabilir. Oğlumu IŞİD öldürdü. Günde 3 defa ziyaret ettiğim ve titizlikle baktığım mezarlık 6 defadır saldırıya uğruyor” diye konuştu.