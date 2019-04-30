Ardahan'da 8 yaşındaki çocuğa sözlü taciz

Oltu Caddesi üzerindeki ortaokulda öğrenci E.Y., otomobiliyle okul önüne gelen S.Ç’nin birkaç kez sözlü tacizine uğradı.



Öğrencinin yaşadığı durumu ailesine anlatması üzerine, ailesi okul önüne gelerek üçüncü defa küçük kızı rahatsız eden S.Ç’yi tekme tokat dövdü. Büyüyen kavgaya müdahale eden polis, şüpheli S.Ç’yi gözaltına aldı. S.Ç’nin adliyeye çıkarılacağını haber alarak adliye önünde toplanan ilçe halkını, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş sakinleştirmeye çalıştı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.