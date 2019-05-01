İlkay öğretmen cinayetinde şok eden ifadeler... Kendi katilini mi kiraladı?

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı, İstanbul Pendik'te geçen pazar günü evinde silahla vuruldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili incelemesini tamamladı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan katil zanlısı Tanju D. şoke eden ifadeler verdi.

“İLK BULUŞMADA ÖLMEK İSTEDİ’

Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı Tanju D.’nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, İlkay Sivaslı ile sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen zanlı “İlk Kadıköy’de bir çay bahçesinde buluştuk. Çay içtik. Psikolojik sorunları vardı. İntihar etmek istiyormuş ama bunu yapamıyormuş. Ölmek istediğini söyledi. ‘Beni öldür ‘diye yardımcı olmamı istedi" dedi.

SARGI BEZİYLE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Bu görüşmeden sonra sık sık telefonlaştığını ve yüz yüze görüşmeye başladığını ifade eden zanlı “Ben Fatih’te kalıyordum. Bana ‘öyle gelip gidiyorsun uzak’ diye beni Pendik’te bir otele yerleştirdi. Ben bir kaç kez onun evinde kaldım. Bundan yaklaşık 20 gün önce Kartal’daki evinde kalmıştım. Bana ‘Beni nasıl öldüreceksin dedi. Evde sargı bezi vardı. Sargı bezini aldım. Sırtını döndü bana. Sargı beziyle boğazını sıktım. Baktım yüzü morardı. Ölmek üzereyken bıraktım. Bana kızdı. ’Bir işi halledemedin’ diyerek beni tokatladı” dedi.

SİLAH SATIN ALIP GÜNLÜK KİRALIK EV ARADILAR

Polisin yaptığı incelemelerde ortaya çıkan detaylara göre, olayda kullanılan silahı İlkay Sivaslı satın aldı. Zanlı ifadesinde “Pendik’de bir yere birlikte gidip silahı satın aldı. Bana verdi” dedi. Silahı satın aldıktan sonra, Pendik’te günlük daire baktıklarını polise anlatan zanlı “Günlük kiralık ev tutup cinayeti orda gerçekleştirecektim. Birlikte ev baktım. Bizden kimlik bilgileri isteyince İlkay öğretmen vazgeçti. 'Geriye iz bırakılmasın' dedi.”

OLAY GÜNÜ NELER OLDU

Katil zanlısı olay günü, İlkay Sivaslı’nın sabah 08;00’de kendisine Whatsaap’dan mesaj atarak eve çağırdığını belirterek “Sabah gittim. Kahvaltı yaptık. Ben ona aşık oldum. Onu artık öldürmek istemiyordum. O ısrarla kendisin öldürmemi söylemeye devam etti. O gün bana ‘Artık öldür beni. bu iş bitsin’ dedi. Yatağa uzandı. Yastığı göğsüne doğru koydu. Kalbine ateş etmemi istedi. Ateş ettim göğsünden yaralandı” dedi. Ateş ettikten sonra İlkay Sivaslı’nın ölmediğini ifade eden zanlı “Ambulans çağıracaktım. İlkay öğretmen ‘sakin çağırma. Su ver bana’ diye kızdı bana. Kendinden geçince, adresi bilmiyordum. Sokağa çıktım. Birilerine buranın adresini sordum. Öylece ambulansı aradım” dedi.

OLAYDAN SONRA HASTANEYE GİTMİŞ

Evden ayrıldığını söyleyen zanlı, olaydan sonra hastaneye telefonla aradığını ve bilgi alamadığını söyledi. Bunun üzerine hastaneye giderek, kendisini İlkay Sivaslı’nın akrabası gibi tanıttığını belirtti. Hastaneden sonra Adana’ya kaçtığını ifade eden zanlı, otobüste yakalandığını belirtti.

“BAŞKA YERDE İNTİHAR ET”

İfadesinde, cinayeti işledikten sonra kendisinin de intihar edeceğini söylediğini anlatan zanlı “İlkay Sivaslı bana ‘Beni öldürdükten sonra sakin burada intihar etme. Git başka yerde intihar et’ dedi.” şeklinde konuştu.

SES KAYITLARI VE GÖRÜŞMELER DOSYAYA GİRDİ

Katil zanlısının bu şok ifadeleri duyanları şaşırttı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana dönüşünde Aksaray’da yakalanan zanlının üstünden olayda kullandığı silah, kendisine ve İlkay Sivaslı’ya ait cep telefonu bulundu. İncelenen cep telefonlarında bulunan ikilinin yazışma ve ses kayıtları zanlının ifadesiyle örtüştüğü belirlendi. El konulan ses kayıtları ve cep telefon mesajları soruşturma dosyasına konuldu.