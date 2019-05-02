Nihal Olçok'tan Ahmet Davutoğlu çıkışı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün yaşanan intihar girişiminde Duran Yıldırım adlı işitme engelli genç köprüden geçmekte olan eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ve koruma ekibinin çabalarının ardından ikna olarak intihar girişimini sonlandırmıştı.

"ŞİMDİ NASIL HELALLEŞECEKLER"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise konuyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Nihal Olçok, Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Ün'ün, "15 gün evvel aynı çocuk yine bayrak ve akparti tişörtü ile intihara kalkışmış" şeklindeki paylaşımınıretweetleyerek, şöyle yazdı:

"Peki bu kadar SÛİZAN yapıldı, şimdi nasıl helalleşecekler bu insanlar @Ahmet_Davutoglu ile, hiç mi yazarken acaba kendi zannım mıdır diye kendine soran, akl-ı selim insan kalmadı. Kendi hileli davranışlarımızı görüyoruz karşımızdakinin aynasında"