Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'''Türk Malı' ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse bu başarının altında sizlerin imzası vardır.

Dolar bazında geçen yıl biraz gerilemiş de olsa milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı yine birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyoruz. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi.

Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu biz sıfırladık. Türkiye'yi kur faiz enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik psikolojik olumsuz hava yaratma gayreti içinde. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil Türkiye'yi can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz başarılar, bize önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor.

Son zamanlarda bie şey moda oldu kucaklaşma zamanı. TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık onun için Türkiye İttifakı Cumhur İttifakı dedik. Bazıları Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakımızın alternatifi gibi gösterek fitne çıkarma peşine düştü.

2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir. Sadece bu ay içerisinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece yakalamak suretiyle şu anda gözaltına almış bulunuyoruz.''