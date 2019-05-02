Aziz Yıldırım'dan 'boşanma' açıklaması



15 Şubat 1998'de Fenerbahçe'nin başına geçen Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin en uzun başkanlık yapan ismi olarak tarihe geçmişti. Şu sıralar ‘efsane başkan’ olarak anılan Aziz Yıldırım’ın 2011 senesinde hayatını birleştirdiği Gonca Çelikkıran Yıldırım’la ilişkilerinin arasında anlaşmazlık çıktığı ve çekişmeli bir şekilde boşanacakları iddiası bugün ulusal medyada büyük yankı gördü.

AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

İddialara yazılı bir açıklama ile yanıt veren Aziz Yıldırım, "Bu alçak saldırıya karşı her türlü hakkımı kullanacağım" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

Bugün, Milliyet Gazetesinin 1. sayfasında sürmanşette ve aynı gazetenin Cadde isimli ekinde 1. sayfada, Umut Ünver imzası ile yayınlanan haber ve içeriği yalandır. Haber ve içeriği, aileme ve aile hayatıma yönelik alçakça bir saldırıdır. Bu alçak saldırıya karşı her türlü hakkımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Evliliğimizde her hangi olumsuz bir durum yoktur. Aile birliğimiz, eşimle tam bir uyum içerisinde karşılıklı saygı ve sevgiyle sorunsuz olarak sürmektedir.

Söz konusu yalan haber sebebi ile beni ailemle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan kişi, bu kişiye bu haberi yaptıran kişiler ve bu haberi doğrulatmadan yayınlayanlar; şeref, haysiyet ve onurları olmayan kişiliksiz varlıklardır. Aile değerine bu denli pervasızca yapılan saldırının failleri kendi şerefsiz yaşamları ile bu kuruma değer veren insanları bir daha lekeleyememeli, aile kurumunun ne denli kutsal bir değer olduğunu anlayacak ölçüde ve şekilde cezalandırılmalıdır.

Mesleği uğrunda şehit düşen Abdi İpekçi gibi saygın, gazetecilik mesleğinin yüksek değerleri ile tarihe geçen bir gazetecinin yöneticiliğini yaptığı Milliyet Gazetesi’nin, masa başı hazırlanan ve insanların mahremine fütursuzca saldırıda bulunan bu kişinin çalıştığı bir noktaya gelmiş olması bana göre hazindir. Milliyet Gazetesi de bu duruma sessiz kalmamalı, bu işte sorumluluğu bulunan kişinin içinde bulunduğu çukurun seviyesini görerek, sistem dışına çıkarmalıdır.

Ayrıca ve aynı zamanda toplumda aile ve değerlerine bu kadar pervasızca saldıran bu kişileri kamuoyu, vicdanında yargılamalı ve bir hüküm vermelidir.



Saygılarımla

Aziz Yıldırım