Korkunç kazadan bu görüntü kaldı

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Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin bazı parçaları kara yoluna dağıldı.

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu hurdaya dönen kamyonetten hafif sıyrıklarla çıktı.

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