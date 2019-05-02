Korkunç kazadan bu görüntü kaldı

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu hurdaya dönen kamyonetten hafif sıyrıklarla çıktı.
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI
C.Ş (69) idaresindeki 46 NF 687 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Dönge Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin bazı parçaları kara yoluna dağıldı.
SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırıldı.