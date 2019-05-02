'12 yıl sonra depresyona değil, denize girmek istiyorum'

İklim değişikliğine karşı mücadele başlatan 16 yaşındaki Greta Thunberg önderliğinde tüm dünyada süren iklim için okul grevleri çığ gibi büyüdü. “Geleceğimize sahip çıkıyoruz” diyen çocuklar iklim değişikliğine karşı harekete geçmemenin kuşaklar arası bir haksızlık olduğunu belirterek canla başla çalışıyor. Türkiye’de de karşılık bulan bu çağrıda en önde yer alanlardan biri de 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu. “İsteseniz de istemeseniz de değişim başladı” diyen Sarrafoğlu ekliyor: “Geleceğimizi yaşamak istiyoruz. 12 sene sonra depresyona değil, denize girmek istiyorum.” Sarrafoğlu’nun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Kendinden biraz bahseder misin?

İsmim Atlas Sarrafoğlu, 11 yaşındayım. İklim aktivistiyim. Siz beni bu şekilde tanıyorsunuz ama bilgisayar oyunları ve futbolla da aram iyidir. Bir de evde kaymak adında guinea pigim var. O da 3 yaşında. 7 yıl yaşıyorlar. Bunu bilmek beni çok üzüyor ama hayat işte...

İklim değişikliğini ilk olarak nasıl ve nereden duydun?

Annemden. Çünkü Türkiye’de iklim değişikliğini anlatan haber programları çok yok. Annem de Açık Radyo dinliyor. Orada her gün iklim değişikliği anlatılıyor. Ben okuldan döndüğüm zaman yemekte annem ve babam haberlerde neler duyduklarını konuşuyorlar. Ben de ilk orada duyduğumu hatırlıyorum.

Küresel iklim değişikliği senin için ne ifade ediyor?

Bilimsel raporlar dünyanın 12 senesi kaldığını söylüyor. Evet 12 sene sonra da dünya var olacak. Yemeye, içimeye, oynamaya devam edeceğiz ama her şey daha zor olacak ve dönüşü olmayacak. Bilim insanları 12 sene içinde bu iklim değişikliğinin durdurulması için bir şeyler yapılmasını istiyor. İklim değişikliği gelecekte olan bir şey değil. Şimdi de iklimimiz değişiyor. Dünya üzerindeki hava zehirleniyor, birçok canlı türü yok oluyor. Okyanuslar ısınıyor, kuraklıklar, seller, kasırgalar artıyor. 12 senemiz kaldığını düşününce depresyona giriyorum. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşününce de bu depresyondan çıkıyorum.

15 Mart’ta gerçekeleşen iklim için küresel okul grevine neden katıldın?

Ben 15 Mart için Türkiye’de ilkçağrıyı yaptım ama kendimi lider olarak görmüyorum, sadece 15 Mart için bir çağrı yaptım ve benimle aynı endişeyi paylaşan arkadaşlarım da bu çağrıma cevap verdiler. Sonra onlar da çağrı yaptı. Dalyan’dan Samra, Ayvalık’tan Ege, İstanbul’dan Deniz ve daha yüzlerce arkadaşımla birlikte 15 Mart için dünyanın gidişatına dikkat çekmek amacıyla “Fridays For Future” etkinlikleri içinde okula gitmek yerine Bebek Parkı’nda toplandık. Ne kadar kalabalık olduğumuzu gördük. Bilim bize küresel iklim değişikliği var diyor. Biz de bilime inandığımızı göstermek için 15 Mart’ta okula gitmedik. Biz okullarımızı boykot etmedik. Okullarımızda bilim öğreniyoruz, hayata hazırlanıyoruz. Ama bilime inandığımızı göstermek için 1 günlük eğitimimizi feda ettik. Lütfen bizi anlayın.

24 Mayıs’taki ikinci küresel okul grevi öncesi tüm dünyaya ne söylemek istersin?

Artık isteseniz de istemeseniz de değişim başladı. Biz çocuklar, bizlere bıraktığınız dünyadan memnun değiliz. Bunun size göstermek için yola çıkıyoruz. Barış istiyoruz. Geleceğimizi daha rahat bir şekilde yaşamak istiyoruz. 12 sene sonra 23 yaşında olacağım. 23 Yaşında depresyona değil, denize girmek istiyorum.