Özhaseki’nin ‘adamı’ genel kurulu reddetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı toplu konut projelerini yürüten PORTAŞ şirketi yönetimi, olağanüstü genel kurul toplantısının 7 Mayıs günü yapılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Ancak şirketin yönetim kurulu başkanı ve ABB eski Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, genel kurul ilanının geçersiz olduğunu duyurdu. Özhaseki’nin Kayseri Belediyesi’nde danışmanlığını yapan, Çevre ve Şehircilik Bakanı iken Müsteşar Yardımcısı olan “sağ kolu” Tuzcuoğlu, seçimden hemen önce ABB Genel Sekreteri olarak görevlendirilmişti. Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra Tuzcuoğlu’nu görevden almıştı. Duyurunun yayınlandığı gün Tuzcuoğlu’nun kalabalık bir grupla şirkete gittiği, Genel Müdür Ayşe Çalkan’ın odasına girerek karar defterini almak istediği iddia edildi. Çalkan ise belediyenin hukuk müşavirliğinden mütalaa istedi ve karar defterini buraya teslim etti. Tuzcuoğlu’nun Çalkan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık jet hızıyla Çalkan’ı ifadeye çağırdı ve karar defterini istedi.

Refik Tuzcuoğlu