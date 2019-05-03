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'Tapulu malım' diyerek alt geçidi kapattı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün ilginç bir olay yaşandı. İlçede 2014 yılının Şubat atında açılan Narınca köprülü alt geçit, Nafiz Özkara isimli vatandaş tarafından beton tuğlalarla kapatıldı. Alt geçide gelen ilçe sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 14:27

[Haber görseli]Manisa'nın Kula ilçesinde, 2 kardeşiyle 4 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini kazanıp, tapulu arazilerinde kalan Narınca Alt Geçidi'ni trafiğe kapatan Nafiz Özkara, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2. Bölge temsilcileri ile yaptığı görüşmede, mağduriyetlerinin 20 gün içinde giderileceği sözünün verilmesiyle 1 gün sonra yolu açtı.

[Haber görseli]Habertürk'ün haberine göre; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce 4 Eylül Mahallesi Şoför Evleri mevkisinde araçlar için yaptırılan Narınca Alt Geçidi, 2014 yılının Şubat ayında hizmete açıldı. Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olan Nafiz Özkara, alt geçidin yapıldığı yerin, babası Nasuh Ali Özkara'dan kendisi ve 2 kardeşine miras olarak kalan araziye inşa edildiğini belirterek, 1 yıl sonra dava açıp, hukuk mücadelesi başlattı. Kardeşlerinden de vekalet alarak, açtığı davayı kazanan Özkara, dün alt geçidin kendi arazilerinde kalan bölümünü briket örüp, trafiğe kapattı.

[Haber görseli]AKP Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ilçenin en işlek alt geçitlerinden birinin trafiğe kapatılmasını AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e iletip, sorunun çözümü için destek istedi. İlçe Bakanı Palabıyık, Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost, Milletvekili Aydemir de Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşüp, mağduriyetin giderilmesini istedi. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kula Kaymakamı Kemal Duru ile birlikte alt geçidi trafiğe kapatan Nafiz Özkara'yı evinde ziyaret edip, gelecek hafta çalışmalara başlayıp, 20 gün içinde istimlak bedelini ödeyerek, sorunu gidereceklerinin sözünü verdi. Bunun üzerine ikna olan Özkara, belediye işçilerinin de yardımıyla briketleri kaldırıp, alt geçidi tekrar trafiğe açtı.

[Haber görseli]Kula Kaymakamı Kemal Duru, alt geçidin tekrar trafiğe açılması için yapılan çalışmaları izleyip, basın mensuplarına bilgi verdi. Kaymakam Duru, yolun kapatıldığı briketlerin taşınmasına da yardımcı oldu.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Uğur Aydemir, Kemal Duru

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