Meteoroloji'den bir çok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın saat18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, DoğuAnadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin,Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraşçevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahminediliyor.

SICAKLIK 4-6 DERECE DÜŞECEK

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan,Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerindeyerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğukesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusundagüney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nundoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.