TGC’den gazetemize 3 ödül

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri önceki gün Taksim’de bulunan The Marmara otelde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Sunuculuğunu TGC Onur Kurulu Üyesi Gökmen Karadağ’ın yaptığı törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Olcayto, “Başarı ödüllerinde 60’ıncı yılımızı doldurmuşuz. 60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim” ifadelerini kullandı. Olcayto şöyle devam etti: “Bugün dünya basın özgürlüğü günü. Her yıl olduğu gibi bu yılı da buruk karşıladık. Oysa bizim gönlümüzde yatan, düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması, OHAL ile kalkan temel hak ve özgürlüklerin yurttaşlara iade edilmesi, haberin serbestçe dolaşabilmesiydi. Ama gönlümüzde yatan olmadı. Gazeteci potansiyel suçlu değildir. Gazetecilik suç değildir. Bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.”





‘Gazeteme adıyorum’



Ekonomi dalında ‘Emsalsiz ihanet’ haberi ile ödüle layık görülen Hazal Ocak, ödülünü Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya’nın elinden aldı. Ocak ödülün kendisi için çok kıymetli olduğuna değinerek haber için çok emek harcadıklarını söyledi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da söylediği ‘İstanbul’a ihanet ettik’ cümlesinin dosyasına ulaştık” diyen Ocak şöyle devam etti: “Kadim kent İstanbul’da parsel parsel rant oyunlarını ortaya çıkardık. Bu haberi ödüle layık gören jüriye çok teşekkür ediyorum. Bugün dünya basın özgürlüğü günü. Maalesef ki Türkiye’de basın özgürlüğü yok. Cumhuriyet çalışanlarının da aralarında bulunduğu onlarca gazeteci cezaevinde. Gazeteci olmak benim küçüklük hayalimdi. Bu yolculuğa çıkmamdaki en büyük etken de gerçeğin peşinden ayrılmadığı için katledilen Uğur Mumcu’dur. 4 gün sona gazetemizin 95. kuruluş yıldönümü. Bu ödülü Türkiye’nin aydınlanması için 95 yıldır bedel ödeyen gazetem adına alıyorum. Ayrıca bu ödülü Aykut abinin elinden almak benim için bir onur. Haberden başka derdi olmayan ve her zaman muhabirin gücüne inanan, ona destek olan ve beni yetiştiren Aykut Küçükkaya’ya teşekkür ediyorum.”





Ayşe Öğretmen’e adadı



Ödülünü gazeteci-yazar Doğan Hızlan’ın elinden alan Seyhan Avşar ise çocuklar için çağdaş ve demokratik bir ülke umut ettiğini belirterek, “Ödülümü ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için şu an Diyarbakır Cezaevi’nde olan Ayşe Öğretmen’e, 1.5 yaşındaki kızı Deran bebeğe, dört duvar arasında büyümek zorunda kalan tüm çocuklara ve Cumhuriyet davası kapsamında haksız hukuksuz bir şekilde cezaevinde olan meslektaşlarıma adıyorum” dedi.

Avşar, “Stajyerlik dönemimde ‘iyi bir insan olmadan iyi bir gazeteci olunamayacağı’ sözünü kulağıma küpe yaptığım Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya, meslekte önemli pozisyonlarda olan isimlerin muhabirlikten gelmiş olmasının ne kadar kıymetli olduğunu attığımız her adımda bizlere hissettiren haber müdürüm Murat Hantaş’a, beni ve haberlerimi her daim destekleyen eşim Nesrullah Oğuz’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘Kadın görünür olmalı’



Ceren Çıplak Drillat ve Süleyman Tosunoğlu’nun ödülünü gazetemiz Yazıişleri Müdürü Serkan Ozan aldı. Ozan, Çıplak’ın anne olmaya hazırlandığı için törene katılamadığını belirterek mesajını okudu. Çıplak mesajında, “Öncelikle ödüle değer gören jüriye ve gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya teşekkür ederim. Sarı Yelekliler, Paris duvarlarına yazmıştı: ‘Daha güçlü hayaller kuracağız.’ Evet, daha güçlü hayaller kurmalıyız. Sarı Yelekliler eyleminin ateşlendiği gün, aynı sayıda, hatta bazı kaynaklara göre daha fazla olan ‘Mor Fularlılar’ yani kadınlar, Paris’in başka bir bölgesinde ‘cinsiyetçiliğe hayır’ dedi. Ancak gündeme gelmedi! Daha sonra, Sarı Yelekliler’in içinden binlerce kadın ‘Kadın Sarı Yelekliler’ diye bir oluşum başlattı ve eylemler yaptı. Ancak yine yeteri kadar gündeme gelmedi. Sarı Yelekliler’i dünya konuştu, dünya takip etti, mercek altına aldı. Ancak kadınların talepleri dünya gündeminde yer bulmadı. Bu ödülü, yeleklerinin ya da fularlarının rengine bakılmaksızın, kadınların görünür olması adına alıyorum” ifadelerini kullandı.