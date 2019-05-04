1979-80 yıllarında Fatsa’da bağımsız belediye başkanı olan Fikri Sönmez’in ölümünün 34. yılı dolayısıyla Kabakdağı Mahallesi’ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı anma töreninde Fikri Sönmez’in oğlu Naci Sönmez, gelenleri karşıladı. Ordu’nun Fatsa ilçesinde halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçiren Fikri Sönmez, dönemin sağcı iktidarının hedefi haline gelmişti.
Terzi Fikri anıldı
Türkiye’nin ilk sosyalist ve halkçı belediye başkanlarından eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez (Terzi Fikri) mezarı başında anıldı.
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Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 22:25