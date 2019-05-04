Terzi Fikri anıldı

1979-80 yıllarında Fatsa’da bağımsız belediye başkanı olan Fikri Sönmez’in ölümünün 34. yılı dolayısıyla Kabakdağı Mahallesi’ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı anma töreninde Fikri Sönmez’in oğlu Naci Sönmez, gelenleri karşıladı. Ordu’nun Fatsa ilçesinde halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçiren Fikri Sönmez, dönemin sağcı iktidarının hedefi haline gelmişti.