Buğday ve arpada açıklanan alım fiyatları, girdilerdeki artışın gerisinde kaldı

Güngör, TMO’nun geçen yıl 1050 liradan aldığı sert buğdayın, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 liraya, kaliteli buğdayın 1400 liraya çıkarıldığına, arpa fiyatının da yüzde 33 artışla 1100 lira olarak belirlendiğine dikkat çekti. Güngör’ün verdiği bilgiye göre, 2017’de ekilen buğday alanı 76.7 milyon dekar, üretim 21.5 milyon ton, fiyat 940 liraydı. 2018’de ekilen alan 72.9 milyon dekara, üretim 20 milyon tona düştü. Fiyat 1050 lira oldu. 2019’da ekilen alanın 70.5 milyon dekara, üretimin de 19 ile 19.5 milyon tona düşmesi bekleniyor. Arpada 2017’de ekilen alan 24.2 milyon dekar, üretim 7.1 milyon tondu. Fiyat ise açıklanmadı. 2018’de ekilen alan 26.1 milyon dekara çıktı, üretim ise 7 milyon tona geriledi. Fiyat 825 liraydı. 2019 yılında ekilen alanın 27 milyon dekara, üretimin de 7.3 milyon tona çıkması bekleniyor.



Güngör şöyle konuştu: “Bir önceki yılın ortalama fiyatı ile karşılaştırıldığında 2018’de mazotun fiyatı yüzde 23.2, ülkemizde en yaygın kullanılan üre gübresinin fiyatı yüzde 69 ve DAP gübresinin fiyatı yüzde 63 arttı. Tarım ilaçları 2017’ye göre yüzde 50-80 arasında arttı. 2 Mayıs 2018’de dolar kuru 4.35 TL’ydi. Bu yılın 2 Mayıs’ında ise dolar kuru 5.97 TL oldu. (Artış yüzde 37). Yani verilen fiyatlar girdilere yapılan artışın gerisindedir.”