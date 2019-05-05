CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine katıldı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin Halep şehrine bağlı Azez bölgesindeki çatışmada şehit düşen Deniz Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in cenaze törenine katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Valip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda kişi katıldı.

KILIÇDAROĞLU İLE TOKALAŞMADILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştı. Saldırıya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizi şehit cenazelerine gitmekten vazgeçmeyeceğiz" demişti.

Öte yandan cenaze namazı öncesi bir ayrıntı dikkat çekti. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Lideri ile tokalaşmadan saf tuttu.

BABA HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Oğlunun acı haberine aldıktan sonra rahatsızlanan ve hastanede tedaviye alınan şehidin babası Yaşar Özedemir, cenazeye katılamadı.

Şehidin annesi Kezban Özdemir, sağlık görevlileri eşliğinde tekerlekli sandalye ile törende yer aldı.

Şehidin eşi Hande Özdemir ile diğer yakınları da güçlükle ayakta durdu. Şehidin 2 yaşındaki kızı Eylül de törene getirilmedi.

'OĞLUM NEREYE GİDİYORSUN?'

Şehidin annesi Kezban Özdemir, tören alanına girişte kendisine taziyide bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yakasındaki oğlunun fotoğrafının severek, "Oğlum, kuzum, yavrum, Celaleddin'im nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun fidanım?" diyerek gözyaşı döktü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören alanına girişte şehidin eşi, annesi ve diğer yakınlarıyla tokalaşarak, başsağlığı diledi.

Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra top arabasına konularak toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na götürüldü. Özdemir'in cenazesi, burada gözyaşları arasında defnedildi.