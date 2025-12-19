Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü dahil 8 kişi gözaltında!

Dizi-film sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Önceki iki operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirirken, bugünkü operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

ÜNLÜ OYUNCU EZGİ EYÜBOĞLU GÖZALTINDA

Son olarak İstanbul'daki yeni dalga uyuşturucu operasyonunda, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı.

8 İSME ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Eser Küçükerol ve Ahmet Akçay “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, Saadet Ezgi Eyüboğlu “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme”, Saim Maci ise “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşte gözaltındaki isimler:

E ser KÜÇÜKEROL

İsmail Ahmet AK ÇAY

Ezgi EYÜBO ĞLU

Yi ğit MACİT

Mehmet Ali G ÜL

Gizem TÜRED İ

Mehmet G ÜÇLÜ

Saim MAC İT

OPERASYONDA 'AHMET AKÇAY' AYRINTISI

Bugünkü operasyonda gözaltına alınan Ahmet Akçay'ın, aynı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü olduğu öğrenildi.

Kasım Garipoğlu ise Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni olarak biliniyor.

HEPSİ KASIM GARİPOĞLU'NUN EVİNDEN ÇIKTI: SAHTE PARA, UYUŞTURUCU MADDE, TABANCA...

Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda; ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, çok sayıda ve çeşitli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve sahte dolar ele geçirildiği belirtildi.

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Ünlüler camiasına yönelik “uyuşturucu” operasyonları ekim ayında aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka gibi oyuncu ve şarkıcıların da bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alınıp, kan testi yapılmasıyla başladı.

Bir sonraki operasyon ekranların tanınan yüzü spikerlere yapıldı. Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla gözaltına alınarak test verdi.

Söz konusu operasyon kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci de ifade vermek üzere gittiği İstanbul Adliyesi'nde “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” iddiasıyla tutuklandı.

Söz konusu tutuklamaların ardından dikkati çeken bir gelişme yaşandı. “Uyuşturucu bulundurma ve satma” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, adliyeye götürülüp yeniden ifadesi alındıktan sonra "etkin pişmanlık"tan tahliye edildi.

Sercan Yaşar'ın tahliyesinin ardından dün çok sayıda ünlü isme yönelik bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Dün dikkat çeken gelişmelerden biri de eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılması oldu.

ALEYNA TİLKİ, DANLA BİLİC, İREM SAK VE SENNA YILDIZ DÜN SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında dün şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

4 isim Adli Tıp’ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.