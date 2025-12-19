Gözaltına alınmıştı... Gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin, gece saatlerinde gözaltına alındı. Avukatı Çağrı Çetin, yaptığı açıklamada “Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü” bilgisini paylaştı.

"ADINI VEREREK HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE DAHİ YOK"

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI!

Levent Gültekin, savcılık ifadesi alınmadan dosya üzerinden adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Gültekin'in adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

LEVENT GÜLTEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılan Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba arkadaşlar, imza ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldım, destek mesajı atan herkese çok teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.