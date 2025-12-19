Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gözaltına alınmıştı... Gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest bırakıldı!

Gözaltına alınmıştı... Gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest bırakıldı!

19.12.2025 07:25:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Gözaltına alınmıştı... Gazeteci Levent Gültekin adli kontrolle serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alındı. Gültekin Emniyet'teki ifadesinde, “Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok” dedi. Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Gültekin, serbest bırakıldı.

Gazeteci Levent Gültekin, gece saatlerinde gözaltına alındı. Avukatı Çağrı Çetin, yaptığı açıklamada “Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü” bilgisini paylaştı.

"ADINI VEREREK HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE DAHİ YOK"

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI!

Levent Gültekin, savcılık ifadesi alınmadan dosya üzerinden adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Gültekin'in adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

LEVENT GÜLTEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılan Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba arkadaşlar, imza ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldım, destek mesajı atan herkese çok teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Gazeteci #gözaltı #Levent Gültekin

İlgili Haberler

Levent Gültekin ile Eren Erdem arasında ‘rüşvet’ polemiği: ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
Levent Gültekin ile Eren Erdem arasında ‘rüşvet’ polemiği: ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’ Gazeteci Levent Gültekin, isim vermeden Eren Erdem'in AKP'ye "Bana 3 milyon dolar verin size her gün bir dosya getireyim" teklifinde bulunduğunu iddia etti. Söz konusu iddiaya tepki gösteren Erdem, Gültekin'e "Hodri meydan ulan yalancı müptezel!" dedi.
Levent Gültekin'e 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Levent Gültekin'e 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası Gazeteci Levent Gültekin'e, 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Murat Bakan'dan, Levent Gültekin'e 'koruma ordusu' yanıtı: 'O gün de yalandı, bugün de yalan!'
Murat Bakan'dan, Levent Gültekin'e 'koruma ordusu' yanıtı: 'O gün de yalandı, bugün de yalan!' Gazeteci Levent Gültekin’in, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın İçişleri Bakanlığı’ndan “koruma ordusu” talep ettiği yönündeki iddiasına Bakan’dan sert yanıt geldi. İddiaları bir kez daha yalanlayan Bakan, yalnızca bir yakın koruma için başvuru yaptığını belirterek, söz konusu ifadelerin gerçeğin çarpıtılmasıyla yürütülen bir itibar saldırısı olduğunu söyledi.