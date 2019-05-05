Milli Eğitim Bakanlığı'nı karıştıran sızıntı

Milli Eğitim Bakanlığı, Cuma gününe kadar tüm Türkiye’deki müdür ve müdür yardımcılığı atamaları için başvuruları aldı. Özellikle Ankara’daki okullarda hangi eğitimcinin kaç puanla hangi okula başvurduğu gizli tutularak başvurular alınmıştı.

Odatv'den Mert Taşçılar'ın haberine göre, skandal süreç başvuru süresinin uzatılmasıyla açığa çıktı. Alınan başvurular için Cuma günü son gündü. Fakat Bakanlık bu süreyi Salı gününe kadar uzattı.

İddiaya göre Eğitim-Bir-Sen Cuma günkü başvuru süresi daha bitmeden ve sürecin uzatıldığı açıklanmadan üyelerine, “Değerli başkanlarım yönetici atama Salı’ya kadar uzatılacak. Kimseyle paylaşmayalım tercihleri görelim” mesajını attı.

Bu mesajdan sonra da Bakanlık gizli tutulan başvuru ve tercihlerin Salı’ya kadar uzatıldığını duyurdu. Fakat bu başvuruların ve gizli bilgilerin iktidara yakın Eğitim-Bir-Sen’e sızdırılması büyük bir krize neden oldu.

Çankaya bölgesine dair sızan listeleri gören Eğitim-Bir-Sen üyelerinin başvuruyu yapanların puanlarına göre istedikleri okulları tercih edecekleri anlaşıldı.

SENDİKA BAŞKANLARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Eğitim camiasında büyük tartışmalara yol açan sızıntıya, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türk-Eğitim-Sen’in Başkanı Talip Geylan büyük tepki gösterdi. Geylan, yaşananlara “Tezgah” diyerek çok sert bir açıklama yaptı. Geylan, Twitter adresinden şunları söyledi:

“Bugün bitecek olan yönetici görevlendirme süresini 7 Mayıs’a uzatıyor. Daha eğitim çalışanlarının genelinin haberi olmadan, bir sendika(!), yönetici üyelerine mesaj geçiyor: ‘Tercih yapmayın. Süre uzatılıyor.’ Ve arkasından tezgah kuruluyor. Diğer çalışanların tercihlerini gören çete üyeleri başlıyor organizeye, kim nereyi tercih edecek ince ince tanzim ediliyor! @tcmeb bu organize işlerden yakasını ne zaman ve nasıl kurtaracak çok merak ediyorum?”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da olayla ilgili, “MEB yönetici görevlendirmede tercih süresini uzattığını açıkladı. MEB kamuoyuna, eğitim ve bilim emekçilerine açıklama yapmak zorundadır. Yönetici görevlendirme süresi neden uzatıldı? Gerekçe olarak belirtilen 'tercihini yapamayanlar'ın tercih yapmama gerekçesi nedir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Eğitimci kimliğiyle tanına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da konuya dair, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u etiketleyerek, “Sayın @ziyaselcuk; bunun nedeni yapılan tercihlerin görülerek, bekletilen kişilerin buna göre tercih yapmalarını sağlamak mı? Bu adaletsizlik değil mi?” diye sordu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KABUL ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı ise yaşananların ardından 81 ildeki milli eğitim müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Yazıda, “Bu süreçte tercih başvurusunu gerçekleştiren adayların, tercihlerinin bazı adayların lehine değiştirtildiği bakanlığımıza gelen duyumlardan anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Odatv’nin ulaştığı bakanlık yazısında tam olarak şunlar yer aldı:

“Bilindiği üzere eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden görevlendirme kapsamında yöneticilik başvuru tercihlerinin süresi 07/05/2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu durum tercihleri zamanında yetiştiremeyen adaylar bakımından gerçekleşmiştir. Ancak bu süreçte tercih başvurusunu gerçekleştiren adayların, tercihlerinin bazı adayların lehine değiştirtildiği bakanlığımıza gelen duyumlardan anlaşılmıştır. Bu durumun diğer adaylar bakımından bir mağduriyete sebebiyet vereceği, tercihte bulunan ve sisteme tercih girişlerini yapan adayların hiçbir surette tercihlerinin değiştirilmeyeceği ve aksine hareket edenlerin ya da edilmesine müsaade eden yöneticilerin hakkında gerekli işlemin yapılacağı, il yöneticililerimizin gerekli işlemin yapılacağı, il yöneticilerimizin gerekli tedbirleri alması hususunda bilgilerinizi rica ederim.”

İşte o belgeler: