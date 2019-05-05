Balmumu Müzesi’nde ziyaretçi kuyruğu

Şehrin her köşesi, yurdun dört bir köşesinden gelen tur otobüsleri ile dolarken, yabancı turistlerin de şehre gelmeye başladığı öğrenildi. Eskişehir’deki turizm hareketliliğinin en önemli noktası olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi önünde, pazar sabahı erken saatlerden itibaren ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Geçen hafta sonu 11 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan müze önünde, bu hafta sonu da sabanın erken saatlerinde başlayan ziyaretçi kuyrukları gün içinde artarak devam etti.

Kentin gelir kapısı

“Eskişehir’in iç turizmde bir yıldız gibi parlamaya devam ettiğini” belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Ekonomik krize rağmen Eskişehir her hafta sonu on binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor. Bu sene şehrimize yerli turistlere ilave yabancı turistler de gelmeye başladı. Turizm Eskişehir için gelir kapısı olma özelliğini artırarak devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak artan bu turizm talebine bütün birimlerimizle yetişmeye çalışıyoruz” dedi.