Denizleri anan liselilere saldırı

Bursa’da idamlarının 47. yılında Türkiye devrimci gençlik hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için dün bir yürüyüş düzenleyen lise öğrencileri bir grubun saldırısına uğradı.

18.30’da Nilüfer Kent Konseyi önünden anma etkinliğinin gerçekleştirileceği Konak Kültürevi’ne yürüyen liseliler, basın açıklamasına hazırlanırken önce bir grubun sözlü sataşması ile karşılaştı.

Grup daha sonra kalabalıklaşarak lise öğrencilerini taşlamaya başladı.

Çevik kuvvet polisleri olay yerine gelerek saldırgan grubun önüne geçti ancak polisin gruba bir müdahalede bulunmadığı görüldü.

Liseliler basın açıklamasını okuduktan sonra anma etkinliğini iptal ederek bölgeden araçlarla ayrılmak zorunda kaldı.

"Denizlerin mücadelesi sürüyor"

Saldırıya rağmen Konak Kültür Merkezi’nde basın açıklamasını okuyan Bade Bayraktar, 47 yıl önce idam edilen Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in mücadelesinin, halka bağlılıklarının ve cesaretlerinin bir gün bile unutulmayacağını vurgulayarak “Onları asanlar, idam ipini boyunlarına geçirenler, Denizleri asmak çözüm olur sanıyorlardı ancak beklentileri yerle bir oldu!” dedi.

Denizlerin gençliğin mücadelesinde yaşamaya devam edeceğini söyleyen Bayraktar, “Halkların, işçileri-emekçilerin özgür ve eşit dünya özlemleri gerçekleşene kadar Denizler tam bağımsız ve demokratik Türkiye mücadelesinin, sınıfsız bir toplum kavgasının en önünde koşmaya devam edecek!” ifadelerini kullandı.