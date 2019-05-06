100. yılda 1919 pedal

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Mahmut Erseven İlkokulu’nda tohumları atılan ve Beşiktaş’taki tüm okullara yayılan “Beşiktaş Özgür Pedallar” kulübü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda bisiklet turu düzenleyecek. Tur öncesi öğrencilere “Trafik Kuralları ve Güvenli Sürüş’’ eğitimleri de verilecek. “Minik Pedallar Büyük Yarınlar” sloganıyla, Ortaköy Cemil Topuzlu Parkı’nda saat 10.00’da başlayacak etkinlikte, Dolmabahçe Sarayı’na kadar 4.5 km yol katedilecek. Öğrencilere bir yandan bisiklet sevgisini aşılamayı, bir yandan da okullarına olan uyumlarını ve sevgilerini artırmayı amaçlayan kutlama etkinliğine, Beşiktaş ilçesine bağlı bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullardan öğrenci ve öğretmenler katılacak. Kulübün hedefi ise, 1919 bisikletli öğrenci ve öğretmen toplamak. Proje koordinatörlüğünü üstlenen 2-B sınıfı öğretmeni Savaş Öztorun, “Biz belki profesyonel bisikletçi yetiştirmeyeceğiz her çocuk belki hayatının her alanında bisiklet kullanmayacak ama diyoruz ki bu çocuklar bilinçli trafik sürücüleri olacak.Bir davranışı öğretmek istiyorsan küçük yaşlarda yapılmalı ki geleceğe sağlam adım atılsın” dedi.