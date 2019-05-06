Binali Yıldırım’ın Kadir Mısıroğlu mesajına Abdurrahim Albayrak’tan flaş yanıt

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Binali Yıldırım’ın Kadir Mısıroğlu’nun vefatı üzerine paylaştığı taziye mesajına oynayan bebek videosuyla yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

“Değerli tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mübarek Ramazan ayına adım attığımız bu saatlerde Rahmet-i Rahman’a kavuşan Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.”

Abdurrahim Albayrak paylaştığı tweetei daha sonra sildi.

Albayrak'ın, Binali Yıldırım’ın tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için paylaştığı taziye mesajına oynayan bebek GİF’i koyması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

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