Binali Yıldırım’ın Kadir Mısıroğlu mesajına Abdurrahim Albayrak’tan flaş yanıt

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Albayrak'ın, Binali Yıldırım’ın tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için paylaştığı taziye mesajına oynayan bebek GİF’i koyması sosyal medyada gündem oldu.
Abdurrahim Albayrak paylaştığı tweetei daha sonra sildi.
İŞTE BİNALİ YILDIRIM’IN TAZİYE MESAJI:
“Değerli tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mübarek Ramazan ayına adım attığımız bu saatlerde Rahmet-i Rahman’a kavuşan Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.”