Cumhuriyet, 95 yıllık çınar

Cumhuriyet gazetesi, 95 yaşında asırlık bir kurum. Atatürk’ün önerisiyle, Yunus Nadi tarafından Cumhuriyet ilkelerini savunmak için kurulmuştur.

Cumhuriyet gazetesinde Kuvayı Milliye ruhu egemendir. Çünkü kurucusu Yunus Nadi, Kuvayı Milliyeciydi. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyetçidir. Cumhuriyet düşüncesinin ve aydınlanma devrimlerinin yılmaz savunucusudur. Laiklik ilkesinin Türk toplumunun çağdaşlaşmasında temel direk olduğuna inanmıştır.

Bu gazete, 95 yıllık onurlu bir yaşama sahip köklü bir çınardır. Hiçbir zaman eğilip bükülmedi. İktidarlara yalakalık yapmadı. Hiçbir zaman yandaş basın olmadı.

Siyasi iktidarlar tarafından çoğunlukla beğenilmedi, sansür yedi, kapatıldı. Karşıdevrimciler tarafından sevilmedi, yazarları Uğur Mumcu’lar, Muammer Aksoy’lar, Ahmet Taner Kışlalı’lar, Cavit Orhan Tütengil’ler, Bahriye Üçok’lar, Onat Kutlar’lar, karşıdevrimi destekleyen emperyal güçlerin maşaları tarafından haince katledildiler.

Yunus Nadi ve Nadir Nadi’den sonra başyazarlığımızı yapan İlhan Selçuk da FETÖ’cülerin acımasız saldırısı altında, basın şehidi olmuştur.

Bu onurlu geçmişe sahip olan Cumhuriyet gazetesinin patronu yoktur. Holdingi yoktur. Onun asıl sahibi Cumhuriyet okurlarıdır. Gazeteyi, Cumhuriyet okurları adına Cumhuriyet Vakfı yönetmektedir.

Cumhuriyet gazetesinin, 95 yıl önceki ilk sayısında Yunus Nadi’nin yazdığı ilk başyazıdaki önemli noktaları bugün yinelemek isteriz:

Cumhuriyet gazetesi, bağımsızdır.

Cumhuriyet gazetesi Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlıdır.

Bu ilkelerini boyun eğmeden, eğilip bükülmeden sonsuza dek savunacağız.