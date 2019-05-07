CHP, AKP’den enkaz devraldı

İstanbul’da CHP’li ilçe belediye başkanları milyonlarca lira borç devralarak göreve başladı. Esenyurt Belediyesi’nin 1 milyar lira, Küçükçekmece Belediyesi’nin ise 440 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı. Küçükçekmece Belediyesi’nin 2018 yılında baskı ve ciltleme işine 16 milyon 158 bin lira harcaması da dikkat çekti. 31 Mart’ta Esenyurt ve Küçükçekmece’de CHP’li başkanlar seçildi. Esenyurt’ta Belediye Başkanı seçilen CHP’li Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin borcunun 1 milyar lira olduğunu açıkladı. Bozkurt, “Bir milyar borcumuz var. Yani eski parayla 1 katrilyon borcumuz var. Para nerede, nereye gitti, belli değil” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin borcu ise 2018 yılı Denetim Komisyonu raporunda açığa çıktı. Denetim Komisyonu’nun CHP’li Meclis üyeleri Emre Alageyik ve Yüksel Mercan rapora şerh koyarak kalem kalem 2018 yılında yapılan usulsüzlükleri sıraladı. Alageyik, belediyenin toplam borcunun yaklaşık 440 milyon lira olduğunu açıkladı. Küçükçekmece Belediyesi’nin nüfus ve bütçe açısından İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekilen şerh raporunda “Küçükçekmece Belediyesi’nin 2018 yılı sonu itibarı ile bitiş tarihi olarak en erkeni 22 Mart 2019 tarihinde, en geçi ise 21 Nisan 2021 tarihinde biten faizleri ile birlikte toplam bedeli 74 milyon 113 bin 985 lira banka kredi borcu bulunmaktadır. 2017 sonunda bu rakam 37 milyon 295 bin 175 lirayken bir yıllık süre içerisinde belediye ödenmiş olan borçlar dışında 36 milyon 818 bin 810 lira daha borçlandırılmıştır. Bunların yanında belediyemizin kamuya olan borçlar açısından incelendiği zaman, SGK ve vergi borcu bulunmamaktayken bu durum 2018 yılının ortalarından itibaren değişmiş, SGK ve vergi borçlarımız ödenemez duruma gelmiştir” denildi.

‘Kaynaklar zayi oldu’

Küçükçekmece Belediyesi’nin baskı ve ciltleme giderlerine de yer verilen raporda, 2016 yılında bu işe 6 milyon 987 bin lira, 2017 yılında da 8 milyon 739 bin lira harcandığına dikkat çekilerek, bu rakamın 2018 yılında 16 milyon 158 bin liraya ulaştığı anlatıldı. Raporda, “Bunun yanında günü birlik yapılan ve sadece birkaç saat süren açılış ve etkinliklerde ciddi rakamlar harcanmıştır. Bu etkinliklere ciddi maliyetler yüklenilerek ödenen bu bedel sonucunda kaynaklarımız zayi olmuştur” ifadeleri kullanıldı.