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YSK'nin utanç kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK'nin İstabul seçimlerini iptal kararının ardından, "Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 09:08

[Haber görseli]Kılıçdaroğlu YSK'nin İstabul seçimlerini iptal kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu

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