YSK'nin utanç kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK'nin İstabul seçimlerini iptal kararının ardından, "Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.