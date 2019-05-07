Kılıçdaroğlu YSK'nin İstabul seçimlerini iptal kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.
YSK'nin utanç kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK'nin İstabul seçimlerini iptal kararının ardından, "Her şey çok güzel olacak, her şeye rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 09:08