Tatil beldelerinden peş peşe açıklamalar: Tehlikeli ve yasaktır!

İstanbul’da seçimlerin 23 Haziran’da tekrarlanmasına karar verilmesinin ardından seçmenlerin yaz tatiline gidebilecekleri ihtimali kafalarda soru işaretleri bıraktı. Seçimlere katılımın yüksek olması için birçok çalışma şimdiden başladı.

Gözde turizm merkezi halindeki Çeşme’ye 23 Haziran’da İstanbul’dan gelinmemesi yönünde Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın imzasıyla bir afiş yayınlandı. Çeşme Belediyesi’nin resmi twitter hesabından yayınlanan afişte “İstanbul’dan gelen bir fırtına nedeniyle 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır” notu yer aldı. Çeşme Belediyesi’nin sosyal medyada viral olan bu twiti bir çok kişi tarafından paylaşıldı.





Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre 24 Haziran günü #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/8uHcbulTje — Çeşme Belediyesi (@cesmebld) 7 Mayıs 2019

DATÇA BELEDİYESİ: BÜTÜN PLAJLARIMIZ KAPALI





Datça Belediyesi ise Twitter hesabından yeni seçim tarihi olarak belirlenen 23 Haziran ile ilgili de 'Geleneksel duyurumuzu yapalım' notuyla bir paylaşım yapıldı.

Paylaşılan görselde 'Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı. Ama 24 Haziran'da herkesi bekleriz. Sevgili İstanbullular gelecek için tercihlerinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinizden en güzel anılarla dönmeniz için sizleri bekliyor olacağız' ifadeleri yer aldı.

Geleneksel duyurumuzu yapalım. pic.twitter.com/hO0NOacAxP — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) 7 Mayıs 2019

KONYAALTI BELEDİYESİ: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi de 23 Haziran'a ilişkin göndermede bulunarak takipçilerine "Günaydın..." dedi.





BODRUM BELEDİYESİ: BAHAR YERİNİ YAZA BIRAKIYOR