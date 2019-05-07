Gazeteci Cansu Pişkin’e hapis cezası

Evrensel’de 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cansu Pişkin’in karar duruşması bugün görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme Pişkin’e “Terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef gösterme” gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Yavuz Şahin, Cansu Pişkin hakkında 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haberi nedeniyle iddianame hazırlamıştı. İddianamede, soruşturmayı yürüten savcının isminin yazılması nedeniyle terör örgütlerine hedef olduğu öne sürülmüştü.

Davaya konu haber, Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasını konu alıyordu. Afrin operasyonu nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart’ta bir grup öğrenci lokum dağıtmış, barış talebiyle buna tepki gösteren öğrenciler de 22 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturma dosyası, öğrencilerin adliyeye sevk edildikleri gün değiştirilerek Savcı Ergün Güçlü’ye devredilmişti.