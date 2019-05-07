Öğrencileri Prof. Dr. Füsun Üstel'İ cezaevine uğurladı

Akademisyen Füsun Üstel’i uğurlamaya HDP Milletvekilleri Garo Paylan ve Ali Kenanoğlu, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Pınar Saip, eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Halkların Demokratik Kongresi Eşsözcüsü Onur Hamzaoğlu, Barış Akademisyenleri ve Üstel’in öğrencileri geldi.



“Barış isteyen akademisyenlerin yeri hapis değil üniversitedir” pankartının açıldığı uğurlamada kısa bir konuşma yapan Füsun Üstel, kendi durumunun çok özel olmadığına dikkat çekerek “Bundan bir süre önce, farklı farklı kuşaklardan gelen farklı hikâyeleri olan çok sayıda akademisyen sadece barış talebi üzerinden bir araya gelerek sesini duyurmak istedi. Bu ses sanırım bazı çevreler açısından çok rahatsız ediciydi. Ama sözün bittiği yerde değiliz, henüz sözün başladığı yerdeyiz. Sözümüzü yükselteceğiz. Vatandaş olarak, haklarımızı ve barış içinde yaşam talebimizi yükselteceğiz” diye konuştu.