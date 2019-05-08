Cizre Belediyesini akşam saatlerinde polis bariyerleriyle çevrildi. Belediye binasına gelen polis, bina girişine x-ray cihazı koyacaklarını söyledi. HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Zırığ x-ray cihazının yerleştirilmesine izin vermemesi üzerine polis ile tartışma yaşadı. Zırığ gerekçenin ne olduğu sorması üzerine polis, “Buranın güvenliğini alıyorum, başka hiçbir şey yapmıyorum” sözleriyle cevap verdi. Zırığ, cihazın belediye girişine bırakılmasına itiraz ederek; kanuna aykırı davrandıklarını ve buna izin vermeyeceklerini ifade edince emniyet müdürü, 'Evet kanuna aykırı davranıyorum' dedi.
Cizre Belediyesi'nde polis ablukası
Şırnak'ta Cizre Belediyesi binasına polis tarafından x-ray cihazı yerleştirilmek istendi. HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın itiraz etmesi üzerine belediye ablukaya alındı. Belediye binasına gelen emniyet müdürü, HDP'li Zırığ'ın 'Kanuna aykırı mı hareket ediyorsunuz?' sorusuna 'Evet kanuna aykırı hareket ediyorum' yanıtını verdi.
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Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 02:49