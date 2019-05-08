Cizre Belediyesi'nde polis ablukası

Cizre Belediyesini akşam saatlerinde polis bariyerleriyle çevrildi. Belediye binasına gelen polis, bina girişine x-ray cihazı koyacaklarını söyledi. HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Zırığ x-ray cihazının yerleştirilmesine izin vermemesi üzerine polis ile tartışma yaşadı. Zırığ gerekçenin ne olduğu sorması üzerine polis, “Buranın güvenliğini alıyorum, başka hiçbir şey yapmıyorum” sözleriyle cevap verdi. Zırığ, cihazın belediye girişine bırakılmasına itiraz ederek; kanuna aykırı davrandıklarını ve buna izin vermeyeceklerini ifade edince emniyet müdürü, 'Evet kanuna aykırı davranıyorum' dedi.