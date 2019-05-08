Mardin Belediyesi'nde skandal! Kayyım dönemindeki 'taciz' Meclis gündeminde

İçişleri Bakanlığı 2016 yılında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü görevden alarak yerine Vali Mustafa Yaman’ı kayyım olarak atadı. Yaman, göreve gelmesinin ardından belediye şirketi olan Kent A.Ş’nin başına polis memuru E.U.’yu müdür olarak getirdi.

İddiaya göre; Kent A.Ş’nin başına geçen E.U., belediyeye iş başvurusunda bulunan bir kadına işe alma karşılığında birlikte olmayı teklif etti. Görüşme sırasında kaydedilen ses kayıtlarında genç kadına kendisi ile birlikte olması durumunda maddi anlamda büyük destek vereceğini vaat eden E.U.’nun Türkiye’de fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları örnek vermesi de dikkat çekti.

Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre; ses kayıtlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay konuyu Meclis’e gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“TACİZ VE FUHUŞA ZORLAMA…”

Günay soru önergesinde şu ifadelere yer verdi : Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan vali Mustafa Yaman tarafından belediyeye bağlı şirket olan KENT A.Ş'ye müdür olarak atanan polis memuru E.U’nun, belediyeye iş başvurusunda bulunan bir kadını işe alma karşılığında taciz ve fuhuşa zorladığı iddiaları basına yansımıştır. Polis memuru ve şirket müdürü E.U. ve iş başvurusunda bulunan kadın arasında geçen konuşmaların yer aldığı iddia edilen ses kayıtları da söz konusu iddiaları güçlendirmektedir.

Polis memuru ve şirket müdürü E.U'nun kadına “22 yaşındasın. Şimdi senin özelliğin ne? Özelliğin, güzelliğin ve benim sana karşı bir zaafiyetimin oluşmuş olması, avantajın bu senin, doğru mudur?” “3 bin lira para gönderdim Rus bir tane kız geldi 24 saat boyunca benimleydi. Benim bu konuda sıkıntılarım yok, ben parayı gönderdiğim zaman taa İstanbul'dan Bursa'ya geldi. Bunun şeyi yok yani böyle bir hayat var Türkiye'de. 24 saat odadan çıkmadık. Ben bu imkanları yapabilen bir insanım.” “Para veriyorsun karşılığınıda fazlasıyla veriyorlar.” “Sen er ya da geç kabul edeceksin.” gibi ifadelerin geçtiği ses kayıtlarında söz konusu polis memurunun para karşılığında kadınlarla birlikte olduğu ve iş başvurusunda bulunan 22 yaşındaki kadına da para teklif ettiği ve kendisiyle birlikte olması için kadını zorladığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

1. Polis memuru E.U.'nun KENT A.Ş.'ye müdür olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı tarafından atanması hangi prosedürlerle gerçekleşmiştir?

2. Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı tarafından belediyeye bağlı şirket olan KENT A.Ş'ye müdür olarak atanan polis memuru E.U. hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3. Basına yansıyan ses kayıtlarına dayanarak, iş başvurusu yapan kadınlara yönelik taciz iddialarına dair herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

4. KENT A.Ş. müdürü polis memuru E.U’ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtları üzerinde Ses Analiz Sistemi ile inceleme yapılacak mıdır?