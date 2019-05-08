Bolu'da kar yağışı

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Aladağ ve Sarıalan Yaylası kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı
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Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor. İlkbaharda yeşile bürünen orman, yer yer beyaz örtüyle kaplandı. Bolu-Seben kara yolunu kullanan bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarında durdurarak mayıs ayında yağan karın oluşturduğu manzaranın fotoğrafını çekti.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde de sağanak aralıklarla devam ediyor.