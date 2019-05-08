Bolu'da kar yağışı

Başkent'i dolu vurdu

Başkent'i dolu vurdu Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan dolu kenti beyaza bürüdü. Başkent Ankara'da öğle saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmur öğleden sonra ise yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle baz…