Selahattin Demirtaş davasına görevsizlik kararı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, TCK'nin 301'inci maddesindeki 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan yargılandığı davada mahkeme, dosyanın 'görevsizlik' kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Hakim Bulut, 694 sayılı KHK'nin 146. maddesiyle CMK'nin 161. maddesine eklenen 9. bendi uyarınca seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında kovuşturma yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen saldırının ardından yaptığı açıklamalarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesindeki 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan yargılandığı davada mahkeme, dosyanın 'görevsizlik' kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

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