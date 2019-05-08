Cumhuriyet ne eğilir ne de bükülür

Kurulduğu ilk günden bu yana Türk basın tarihinin en önemli kalemlerinin yazarlık yaptığı, kuruluş ilkelerinden asla ödün vermeyen, Nadir Nadi’den İlhan Selçuk’a, Oktay Akbal’dan Mustafa Ekmekçi’ye, Uğur Mumcu’dan Onat Kutlar’a, Ahmet Taner Kışlalı’dan Muammer Aksoy’a, Bahriye Üçok’tan Cavit Orhan Tütengil’e birçok aydınlanmacı yazarı soruşturmalara uğrayan, zindanlara atlan ve katledilen Cumhuriyet, 95 yaşında. Atatürk ilke ve devrimlerinden, kuruluş ilkelerinden ödün vermeden 95 yıldır yayım hayatını sürdüren gazetemizin kuruluşun 95. yılı, Milli Mücadele’nin kalbi Ankara ve gazetemizin merkezinin bulunduğu İstanbul’da coşkuyla kutlandı.

Adını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu gazetemizin kuruluşunun 95. yılı İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, “Biz 95 yıldır hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi, Cumhuriyeti savunduk. Bu hassas dönemde de yine demokrasiyi savunacağız. 23 Haziran’a kadar da Cumhuriyet Gazetesi eğilmeden, bükülmeden görevini yapacaktır” dedi.

Kurucumuz Yunus Nadi’nin tanımıyla “Cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın tanımıyla demokrasinin savunucusu” olan gazetemizin yeni yaş günü kutlaması için önceki akşam Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde bir etkinlik düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte gösterilen Cumhuriyet Gazetesi kuruluş belgeseli katılımcıların beğenisini topladı.

'Köklü çınar'

Aynur Karabaş’ın sunduğu etkinliğin açılış konuşmasını Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz İmtiyaz sahibi Alev Coşkun yaptı. “Bizim için çok önemli olan 95. yıl dönümümüzde bizi yalnız bırakmadınız, geldiniz” sözleriyle konuşmasına başlayan Coşkun “Cumhuriyet Gazetesi birinci sayısında açıkca söylüyor. ‘Biz Cumhuriyet’in felsefesine, demokrasiye inanıyoruz. Herhangi yandaş bir işimiz yoktur. Biz hükümet gazetesi değiliz, biz özgür gazeteyiz’ diyor. Şimdi 95. yıl sonra aynı ilkeleri savunan bir gazetemiz var. Arkadaşlar bu köklü çınar devam edecek çünkü Cumhuriyet Gazetesi hiçbir zaman eğilip bükülmedi. İktidarlara yalakalık yapmadı. Hiçbir zaman yandaş basın olmadı. Siyasal iktidarlar tarafından beğenilmedi. Sansür yedi. Ceza yedi. Kapatıldı. Cumhuriyet karşıtları, Atatürk karşıtları, laiklik karşıtları, çağdaş toplum karşıtları, kadın erkek eşitliğine karşı olanlar, onlar hiçbir zaman Cumhuriyet Gazetesi’ni sevmediler. Halifeciler, din devleti isteyenler, çağdaş toplum istemeyenler, onlar hep bir araya geldiler ve Cumhuriyet’e saldırdılar. Onun yazarları Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Cavit Orhan Tütengil, Onat Kutlar, Bahriye Üçok bu kahramanlar karşı devrimcileri destekleyen emperyal güçlerin maşaları tarafından infaz edildi. Emperyalist güçlerin maşaları tarafından infaz edildi. Yunus Nadi ve Nadir Nadi’den sonra baş yazarımız, abimiz, gazetemizin vakfını kuran Berin Nadi’nin en içtenlikli ve sağlam destekçisi, İlhan Selçuk ne oldu? Onlar da karşı devrimcilerden en önemli örgüt olan FETÖ kumpasının ağır saldırısı karşısında narin vücudu dayanamadı ve Cumhuriyet şehidi, basın şehidi oldu” diye konuştu.

“Gazetenin yaratıcısı emekçileridir”

Coşkun, özetle şöyle konuştu: “Cumhuriyet Gazetesi’nin aynı zamanda muktedirlerin, soroscuların, yetmez ama evetçilerin, eski solcu döneklerin sahip olmak ve ele geçirmek için çok arzuladıkları bir mecradır. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi etkindir. Bir referans gazetesidir. Onu ele geçirip kendi hedefleri için araç olarak kullanmak istemişlerdir. 95 yıllık onurlu geçmişe sahip olan Cumhuriyet Gazetesi’nin yaratıcısı onun emekçileridir. Cumhuriyet Gazetesi’ni çalışanları yaratıyor. Yazarları yaratıyor. Gazetenin asıl sahibi sizlersiniz, okuyucular. Cumhuriyet Gazetesi okuyucuları ve emekçileri adına Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetiliyor. Gazetemizin gücü okuyucudan gelir, başka hiçbir yerden gelmez. Kurucumuz Yunus Nadi’ye, daha sonra gazeteyi kurumlaştıran Nadir Nadi’ye, Cumhuriyet Vakfı’nı kuran Berin Nadi’ye, Cumhuriyet Gazetesi’nin Atatürk ve sol düşünce etrafında idealize eden, yönlendiren İlhan Selçuk’a sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yazılan ilk yazıdaki ilkelerin hepsine biz sahibiz. Zaten Cumhuriyet Vakfı’nın resmi senedinde de aynen yazıyor o ilkeler. Nedir bunlar? Cumhuriyet Gazetesi bağımsızdır. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyetçidir, Cumhuriyet Gazetesi devrimcidir, Cumhuriyet Gazetesi aydınlanmacıdır. Cumhuriyet Gazetesi laik ilkelerden yanadır, Cumhuriyet Gazetesi onun için o günkü koşulda Cumhuriyetçiyiz derken demokrasiden yanadır. Bunları sonsuza kadar savunacağız. Cumhuriyet Gazetesi hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yanındadır, dedik. Tam 95. yıl dönümümüzde demokrasi noktasından çok hassas ve çok kritik bir dönemden geçtiğimiz kabul edilmelidir. Adeta 70 yıllık 1946’dan beri çok partili sisteme dayalı seçimler konusunda bir ilkle karşı karşıyayız. Aylarca Cumhuriyet Gazetesi’nin çalışanlarının bu konuda attığı manşetler, yazılar, bütün yazarlarımız bunu açıkca gösteriyor. Biz 95 yıldır hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi, Cumhuriyeti savunduk. Hiç kimsenin tereddütü olmasın, bu hassas dönemde de gene demokrasiyi savunacağız. 23 Haziran’a kadar da Cumhuriyet Gazetesi eğilmeden, bükülmeden görevini yapacaktır.”

'Dimdik ayakta duracağız'

Coşkun’un ardından Hakan Tepeli’nin şefliğindeki Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ‘95. Yılda 95 Genç Ses ile” başlığıyla bir konser verdi. “İzmir Marşı” ile son bulan konserden sonra Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya “Sizler için dimdik ayakta olacağız” diyerek Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’n şefi Tepeli’ye çiçek takdim etti.

‘Herşey çok güzel olacak’

Gençlerin ardından “Böyle bir günde aranızda bulunmak benim için onur verici. Her şey güzel olacak” diyerek sahneye halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan çıktı. Birbirinden güzel türkülerini seslendirerek geceye renk katan Erzincan’a gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça tarafından çiçek takdim edildi. Etkinlik konserlerin ardından verilen kokteylin ardından etkinlik sona erdi.

Geniş katılımlı kutlama

Gazetemizin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünü kutlamalarına aralarında sanatçı, siyasetçi, yazar, hukukçuların bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Bay Meik Clemens Laufer ve Anna Kraus, Rusya İstanbul Başkonsolos Müsteşarı Dmitry Evdokimov, ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın ve Kültür Konsolosu Stephanie R. Kuck, Basın Danışmanları Özgür Çabuk ve Erdem A. Güneş, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Basın Konsolosu Hu Yuzhe, TGS Başkanı Gökhan Durmuş, eski CHP genel başkanlarından gazeteci Altan Öymen, gazetemizin çizerlerinden Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk ve kızı Aslı Selçuk, Kırmızı Kedi Yayınları sahibi Haluk Hepkon ve Yıldız Teknik Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Av.Namık Kemal Boya, CUMOK üyeleriyle gazetemiz yazarlarından Erol Manisalı, Hikmet Altınkaynak, Orhan Bursalı, Miyase İlknur, Enver Aysever, Mehmet Ali Güler, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve gazetemizin yazarı Ali Sirmen, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Genel Saymanı Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Şükran Soner, Prof. Dr. Tayfun Akgüner ve İbrahim Yıldız katıldı.

Tebrik mesajları yağdı

Kutlamalarına katılamayan Cumhuriyet dostları ise gönderdikleri mesajlarla Cumhuriyet’in 95. yılını kutladı. Mesaj gönderenler şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP milletvekilleri Yunus Emre, Turan Aydoğan, Ayhan Barut, Utku Çakırözer, Murat Bakan, Özgür Ceylan, Fikret Şahin, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahad Andican, eski CHP milletvekilleri Umut Oran, Barış Yarkadaş,Mehmet Tüm, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sanatçılar Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli, Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Genco Erkal, Murat Ertel, Vehbi Koç Vakfı adına Temel Atay, Kıraça Holding adına İnan Kıraç, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, ÇGD Zonguldak Şube Başkanı Ali Ayaroğlu, Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yazar Sevgi Özel, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Yazar Cevat Turan, Gazeteci Yazar Taylan Sorgun, Avukat Erol Ertuğrul, Avukat Celal Ülgen, Dr. Ersin Turan, Prof. Dr. Nüket Güz, Prof. Dr. Halis Dokgöz, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, teknik direktör Futbolcu Mustafa Denizli, UEFA önceki Asbaşkanı Şenes Erzik, eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli, eski milli futbolcu Lemi Çelik ve Kadıköy CHP Meclis üyeleri...