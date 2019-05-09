Çukur'a İmamoğlu boykotu

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi 'konuşmaya' çağırması üzerine birçok ünlü isim Twitter'da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt İmamoğlu'na destek veren Çukuroyuncularını eleştirdi.

ÇUKUR DİZİSİNİN OYUNCULARI DA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ

Bu paylaşımı yapan ünlüler arasında Çukur dizisi oyuncuları da vardı. Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek ve Erkan Kolçak Köstendil gibi oyuncular sosyal medyadan destek mesajı yayınlamıştı.

"SİZİ SADECE CHP'LİLER SEYRETTİĞİ İÇİN,SANATÇI OLMADINIZ"

Daha önce kurt gibi uluduğu video ile gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Çukur oyuncularını eleştirdi. Enginyurt yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Show TV'de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz.Bu dizinin oyuncuları,Ekrem İmamoğluna destek mesajları atıyor. Sanatçı,toplumun ortak paydaşıdır. Sizi sadece CHP'liler seyrettiği için,sanatçı olmadınız.Toplumun bütününe mal olmuş insanlar olarak, bir kesimi övmek yakışmadı."