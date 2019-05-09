CHP'den Sibel Tüzün tepkisi: TRT yönetimi işine baksın

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sevilen sanatçı Sibel Tüzün’ün de aralarında olduğu çok sayıda sanatçımız duyarlılık göstererek, haksızlığın karşısında susmadılar. Konuşma vakti dediler ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan zulüm karşısında sosyal medyadan ‘Her şey çok güzel olacak’ diyerek YSK’ya tepkilerini gösterdiler.

Bir anda çığ gibi büyüyen bu destek karşısında panikleyen iktidar mensupları akıl almaz açıklamalar yaptılar. Linç kültürünün fitilini yeniden ateşleyen Cumhurbaşkanı, iş adamlarını tehdit etti. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, destek veren ünlülerin fişlendiğini duyurdu.

İktidarın borazanı haline gelen, saraydan yönetilen TRT’de şarkıcı Sibel Tüzün üzerinden tüm sanatçılara gözdağı vermeye çalıştı. KİT Komisyonu’nda, Meclis’te ve her platformda ısrarla söylüyorum. TRT, halkın tamamından kesilen elektrik katkı payı ve bandrol gelirleri ile ayakta durmaktadır. Belli bir kesimin değil tüm Türkiye’nin görüşlerini yansıtmalı, sesini duyurmalıdır. Sanatçı da iş adamı da düşüncelerini söylemekte özgürdür. Kimseyi düşüncelerinden dolayı yargılamak ve akılları sıra cezalandırmak TRT yönetiminin haddi değildir. TRT yönetimi işine baksın, kamu yayıncılığı yapsın.”