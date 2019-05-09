Düzce’de işkence soruşturması

Avukat Çağatay, Düzce T Tipi Hapishanesi ziyareti sonrası, tutukluların anlattıklarına ilişkin bilgi notu hazırladı. Bilgi notuna göre; Düzce T Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Aycan Çiçek, nisan ayı içinde iki defa gardiyanların saldırısına uğradı. “24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü”nde başladığı açlık grevine 25 Mart’ta son veren Çiçek, 61 gün süren açlık grevi süresi boyunca sadece bir kez hastaneye sevk edildi. Çiçek’in hastaneye sevkinin yapılmaması ise “tekli ring yerine hastane sevkine uygun araçlarla hastaneye sevk edilmeyi talep etmesi” olarak gerekçelendirildi. Denizli’den gelen annesi Saniye Çiçek de “görüş yasağı” dolayısıyla kızını göremedi. Çiçek, cezaevinde açılan bir disiplin soruşturmasında sözlü ifade işlemleri için ifade odasına çıkarıldığı gün, “beyanlarının tutanağa doğru yazılıp yazılmadığı”ndan dolayı çıkan tartışmada işkenceye maruz kaldı. Çiçek ve beraberindeki diğer tutuklu Neslihan Albayrak, idari yöneticisinin “sürükleyin, kolunu bükün” talimatları ile sürüklenerek koğuşa götürüldü. Yöneticinin “ben size devleti göstereceğim” tehditleri de devam etti. Bu olaydan dolayı da savunma hakkı ve ifade işlemleri yerine getirilmedi. Diğer tutuklu Neslihan Albayrak’ın duruşmadan dönerken işkence görmesine tepki gösteren Çiçek ve beraberindeki tutuklu Pınar Birkoç ve Harran Aydın, kolları ters kelepçelenerek yerde sürüklendi. Süngerli hücrelere atılan tutuklular, yaklaşık bir saat bu hücrelerde tutuldu.



Soruşturulacak



Çağatay, tutuklu olan Aycan Çiçek, Pınar Birkoç, Harran Aydın ve Neslihan Albayrak’ın cezaevindeki durumlarına ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, müdür ve infaz koruma memurları yasalara uymadığı, kötü muamelede bulunduğu kaydedilerek Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı ilgili birimlerine şüpheliler hakkında idari soruşturma başlatılması bildirimde bulunulması, suçların araştırılması ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.