MHP’li il başkanı ‘tatil köyünü bastı’ iddiası

İddiaya göre, geçen hafta sonu Kastamonu’nun Daday ilçesinde gerçekleşen olayda Emirbey Atlı Turizm ve Doğal Yaşam Köyü adlı tatil köyünde 60 kişilik öğrenci grubunun mezuniyet kutlama yemeği sırasında içki verildiğini iddia eden MHP’li Aydın, yanındaki grupla beraber çakarlı arabalarla tatil köyüne geldi. Burada işletme sahipleri ile tartışan ve tehdit eden Aydın, olay yerine gelen jandarma ekiplerine de saldırdı. Jandarma olayın ardından savcılığa giderek MHP’li Aydın hakkında şikâyetçi oldu. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de “Burada asıl üzücü olan sayın başkanın kendisini hem yasa hem kolluk kuvveti yerine koymasıdır. Bu müdahalede bulunmasının kınıyorum” dedi.



‘Kız kardeşini vurdu’



Mersin Silifke’nin MHP’li Belediye Başkanı Mücahit Aktan da kız kardeşini silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Aktan’ın Emniyet’te kız kardeşini kaza ile vurduğunu söylediği kaydedildi.