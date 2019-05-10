Eski kimlik kartları ile Gürcistan’a geçiş kalkıyor

Yapılan açıklamada, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Gürcistan’a çıkış yapacak olan vatandaşların, eski tip kimlik kartları ile çıkışlarının sonlandırılacağına dikkat çekilerek, “Çıkışlar Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygun yeni tip biyometrik kimlik kartları ile yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Gürcistan’a seyahat edecek tüm vatandaşlarımıza duyurulur” ifadelerine yer verildi.