Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, evinin önünde saldırıya uğradı



Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Yeniçağ'da yer alan habere göre, Demirağ, gazetenin bir diğer yazarı Murat Ağırel ile gerçekleştirdiği program sonrasında evine girmek üzereyken arkasından gelen yaklaşık 5-6 kişilik grubun sopalı saldırısına uğradı. Demirağ'ın başına ve yüzüne sopalarla vuran saldırganlar, ticari bir araçla olay yerinden kaçtı.

AĞIREL: BİZİ TAKİP ETMİŞLER

Yapılan canlı yayın sonrasında Murat Ağırel tarafından evine bırakılan Yavuz Selim Demirağ, dakikalar sonra saldırıya uğradı. Murat Ağırel, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bugün Türkiyem TV’de beraber program yaptık Yavuz Selim Demirağ ile birlikte. Program çıkışı evine bıraktım. Sahte plakalı doblo markalı araç ile bizi takip etmişler .Sonrasında ben vedalaşıp ayrıldıktan 2-3 dakika sonra Yavuz ağabeye saldırmış alçaklar. Gata da yoğun bakımda .." ifadelerini kullandı.

"DURUMU İYİ"

Ağırel, “Kendisini eve ben bırakmıştım. Benim arkamdan siyah bir Doblo durmuş ve Yavuz ağabeye saldırmışlar. Beni de takip etmişler. Daha sonra kızı, Yavuz ağabeyin saldırıya uğradığını öğrendim. Geri dönmemin doğru olmayacağını söylediler. Yavuz ağabeyin durumu iyiymiş.” dedi.

AKŞENER: BUNLAR BİZİ YILDIRAMAZ

Saldırı'ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeniçağ Gazetesi yazarı değerli kardeşim Yavuz Selim Demirağ’a yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu yapılan alçak saldırı basın özgürlüğüne ve fikir hürriyetimize yapılmıştır. Bunlar bizi yıldıramaz, yıldıramayacak!." dedi.

YENİÇAĞ GAZETESİ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik, “Yeniçağ gazetesine yapılan alçak saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Gazetemizin cesur, korkusuz ve mert kalemi Yavuz Selim Demirağ kardeşim, Türkiyem TV’de yapmış olduğu program sonrasında evine girdiği sırada alçak bir saldırıya maruz kalmıştır. Öncelikle Yavuz Selim Demirağ’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, inşallah eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar aramıza dönecek ve yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Bu saldırıyı kabul edebilmemiz, sineye çekebilmemiz mümkün değildir. Demirağ’a yapılan saldırı Yeniçağ’a yapılmıştır.Bu olayı gerçekleştirenleri ve onlara talimat verenlerden teker teker ortaya çıkaracağız.Bu alçak saldırıyı yapanlar, organize edenler bu işin hesabını verecekler.Yapılan bu alçaklığın en yakın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.