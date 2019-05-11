Üç gazeteci gözaltına alındı

Kuray, Mısır Çarşısı'nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri'nin eylemini izlerken gözaltına alındı.

Öte yandan Gazeteci Eylem Nazlıer sosyal medya hesabından, "Bugün haber takibi sırasında gazeteci Zeynep Kuray ve Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri İrfan Tuncçelik gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri tarafından görüntü çekmemiz engelleniyor, tehdit ediliyoruz, gözaltına alınıyoruz. Ama birileri hala basın özgürlüğünden bahsediyor, komik" şeklinde açıklama yaptı.

Gazeteci Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından aktardığına göre Canan Coşkun'un, hakim ve savcılara lüks konut satışına ilişkin yaptığı haber nedeniyle verilen 12 bin 600 liralık para cezasının infazı için çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Coşkun'un geceyi karakolda geçirdiği ve bugün hakim karşısına çıkacarılacağı belirtildi.HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Coşkun'un gözaltına alındığı polis noktasına gelerek bilgi aldığı da paylaşıldı.







Gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik gözaltına alındı.



Kuray Mısır Çarşısı'nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri'nin eylemini izlerken gözaltına alındı.#GazetecilikSuçDeğildir — Gazeteci Dayanışma Ağı (@AgGazeteci) 10 Mayıs 2019