Kadıköy'de halata asılı kalan işçiler kurtarıldı

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Kadıköy Göztepe'de 20 katlı bir binanın dış cephesini temizleyen 2 işçi halatın kopması sonucu asılı kaldı. İşçilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Binanın kırılan camlarından asılı kalan işçiler içeriye alındı.

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