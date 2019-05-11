Barış Akademisyeni Tuna Altınel tutuklandı

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için hakkında “terör örgütü propagandası” suçlaması bulunan Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümünden Doç. Dr. Tuna Altınel tutuklandı. Altınel’in tutuklanması için Fransa’da gerçekleşmiş bir konferans gerekçe gösterildi.

Barış Akademisyenleri tutuklamayı Twitter hesabından duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Barış akademisyeni sevgili hocamız Tuna Altınel Fransa'da gerçekleşmiş bir konferans gerekçe gösterilerek TMK 7/2 suçlaması ile tutuklandı. Hocamız pasaportu üzerindeki tahdite dair bilgi almak için gittiği Balıkesir'de dün gözaltına alınmıştı."