Athena Gökhan'dan '#HerŞeyÇokGüzelOlacak' isyanı

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz kendisine yönelik sosyal medyadan gelen 'slogan' eleştirilerine yanıt verdi.



Özoğuz, daha önceden Ekrem İmamoğlu için destek mesajları vermişti. Özoğuz, sosyal medyadan gelen olumsuz eleştiriler için bugün yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun sloganı #HerŞeyÇokGüzelOlacak ile kendi şarkısı olan 'Her Şey Güzel Olacak' arasındaki farkı açıkladı.



Özoğuz, konuya ilişkin olarak "Her şey güzel olacak' 2000 senesinde yazdığımız bir şarkıydı! Bir çocuk bu söz ile Ekrem beye destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağızdan söyleriz. Biz parti çığırtkanlığı yapmayız. Her dönem Her şeyin Güzel olmasını isteriz." dedi.



"Herşey güzel olacak" 2000 senesinde yaZdığımız bir şarkıydı! Bir çocuK bu söz ile Ekrem beye destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağıZdan söyleriz.BİZ PARTİ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMAYIZ. Her dönem Herşeyin Güzel olmasını isteriz. pic.twitter.com/gf3Aj9BgXj — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 11 Mayıs 2019

BAHÇELİ: SLOGAN ÇOK YANLIŞ



Dün akşam kendisini izleyen gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, slogana ilişkin olrak "(‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı) Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor, bazıları da kullandı. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak’a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken “Her şey çok güzel olacak” diyen bir eski cumhurbaşkanı var. Fetöcüler var, PKK’cılar var. Slogan çok yanlış. Bana ille de bir slogan diyorsanız, “İstanbul’da bu kadar gürleyen havada, yağmur bereket varken yıldırımlar çaksın’ derim." ifadelerini kullanmıştı.



