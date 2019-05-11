Athena Gökhan'dan '#HerŞeyÇokGüzelOlacak' isyanı

Athena Grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabı üzerinden halkın oylarıyla İstanbul Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu'nun #HerŞeyÇokGüzelOlacak sloganına ilişkin açıklamada bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 15:41

[Haber görseli]Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz kendisine yönelik sosyal medyadan gelen 'slogan' eleştirilerine yanıt verdi.

Özoğuz, daha önceden Ekrem İmamoğlu için destek mesajları vermişti. Özoğuz, sosyal medyadan gelen olumsuz eleştiriler için bugün yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun sloganı #HerŞeyÇokGüzelOlacak ile kendi şarkısı olan 'Her Şey Güzel Olacak' arasındaki farkı açıkladı.

Özoğuz, konuya ilişkin olarak "Her şey güzel olacak' 2000 senesinde yazdığımız bir şarkıydı! Bir çocuk bu söz ile Ekrem beye destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağızdan söyleriz. Biz parti çığırtkanlığı yapmayız. Her dönem Her şeyin Güzel olmasını isteriz." dedi.

İŞTE O PAYLAŞIMI

BAHÇELİ: SLOGAN ÇOK YANLIŞ

Dün akşam kendisini izleyen gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, slogana ilişkin olrak "(‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı) Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor, bazıları da kullandı. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak’a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken “Her şey çok güzel olacak” diyen bir eski cumhurbaşkanı var. Fetöcüler var, PKK’cılar var. Slogan çok yanlış. Bana ille de bir slogan diyorsanız, “İstanbul’da bu kadar gürleyen havada, yağmur bereket varken yıldırımlar çaksın’ derim." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN SANATÇILARA MESAJ - VİDEO

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Devlet Bahçeli, Emre Uslu

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler