Erdoğan’ın kanser hastası 'manevi kızı'na AKP'lilerden 'geber' mesajı

Bazı AKP'liler ve troller, kanserli genç kıza “Sen hâlâ gebermedin mi” diye mesaj attı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e konuşan Göknur Damat, “Üç gündür sinirimden ağlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni, kanser konusundaki çalışmalarımdan dolayı Külliye'ye de davet etti. Beraber fotoğraf çektirdik. ‘Manevi Kızım' dedi. Ben asla parti tutmam. Kişi tutarım. Neden bu kadar rahatsız oldular? Ben kendi, iradem ve aklımla hareket ediyorum.

Böylesine hakaret dolu paylaşım yapanlardan şikayetçi olacağım” dedi. Damat, sosyal medya hesabında “Herşey çok güzel olacak” diye paylaşım yapıp, İmamoğlu'na destek için de 20 TL bağışta bulunmuştu.