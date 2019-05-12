Sosyalistleri yasa boğan ölüm

TİP Merkez Komitesi üyesi, öğretmen Utkan Adıyaman'ın yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Adıyaman'ın beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. TİP'ten yapılan açıklamada “Devrim ve sosyalizm mücadelesinin fedakar neferi Utkan yoldaşımızı zamansız kaybetmenin derin kederi içindeyiz. Kavgası ve anısı Türkiye işçi sınıfına ve partimize mirasıdır” ifadelerine yer verildi.

Adıyaman'ın cenazesi, yarın saat 17.00'da Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



HDP: ACINIZI PAYLAŞIYORUZ

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TİP MK Üyesi Utkan Adıyaman'ın ölümünden duyulan derin acıyı paylaşıyoruz. Ailesi ve yoldaşlarının başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

TİP MK Üyesi Utkan Adıyaman ın ölümünden duyulan derin acıyı paylaşıyoruz. Ailesi ve yoldaşlarının başı sağolsun. pic.twitter.com/pwGjuQgrcM — HDP (@HDPgenelmerkezi) 12 Mayıs 2019

TKH GENEL BAŞKANI TEKEREK: ÖLÜM BİLE UTANÇ DUYAR

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:



Ölüm bile utanç duyar, bu ölüm karşısında, üşür ölüm bile...





Ölüm bile utanç duyar, bu ölüm karşısında, üşür ölüm bile... https://t.co/wtMJh16BPT — Aysel Tekerek (@AyselTekerek) 12 Mayıs 2019

Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP) ile Halkevleri de Utkan Adıyaman'ın kaybetmekten duydukları üzüntüyü paylaşarak, TİP'e başsağlığı diledi.