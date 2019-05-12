Ünlü oyuncu Adem Yavuz Özata hayatını kaybetti

Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi. Adem Yavuz Özata'nın cenazesi Pazar günü öğle namazını müteakip Bağcılar'daki Molla Gürani Camii'nden kaldırılacak. Tiyatrocu Adem Yavuz Özata'nın ölüm nedenine ilişkin ilk açıklama ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan geldi. Akay, tiyatro ve sinema oyuncusu Adem Yavuz Özata'nın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu.