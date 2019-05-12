Arnavutköy’deki vahşetin ardından kardeşler arasındaki miras kavgası çıktı

Arnavutköy Yassı Ören'de önceki gün alev alev yanan bir otomobilin içerisinde görgü tanıklarını iddiasına göre kadın vardı. Olayın üzerine başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, cesedin erkek ve Behzat T. olduğunu, şahsın kardeşi İsmail T. tarafından öldürüldükten sonra yakıldığını belirledi.