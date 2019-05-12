Arnavutköy’deki vahşetin ardından kardeşler arasındaki miras kavgası çıktı

Ekipler tarafından gözaltına alınan İsmail T. suçunu itiraf etti. Zanlı İsmail T.’nin kardeşiyle aralarında babalarından kalan miras nedeniyle son dönemde anlaşmazlık olduğunu söylediği öğrenildi. Aralarında yaşanan tartışma sırasında kardeşinin kafasına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf eden İsmail T.’nin ifadesinde daha sonra cesedin içinde bulunduğu aracı yol üzerinde benzinle yaktığını kaydetti.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İsmail T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aracın yakılmadan önceki görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.