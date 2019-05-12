TİP Merkez Komite üyesi Adıyaman toprağa verildi

Adıyaman için ilk tören bugün TİP Sarıgazi İlçe Örgütü önünde yapıldı. TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, “Utkan ile biz, insanların kahramanlara ihtiyacı olmayan bir dünya hayal ediyorduk. Hani bize hayalperest diyorlar ya, biz büyük hayaller kuruyorduk ama hiç hayalci olmadık, gerçekçiydik. Utkan isimsiz bir kahramandır. Özveri mi, cesaret mi, devrimcilik mi, işçi sınıfı mı, yoksul mahallelerinde çalışmak mı, dayanışma örgütlemek mi ne varsa, TİP’i anlamlı kılan ne varsa hepsi o isimsiz kahramanın, Utkan’ın aklının, emeğinin, bilincinin, kavgasının eseridir. Bugün yoldaşımızı, kardeşimizi, kavga arkadaşımızı, abimizi, askerimizi, kurmayımızı, komutanımızı, liderimizi kaybettik. Ama size söz veriyorum; bu düzenin Utkan’dan kurtulma hevesini kursağına bırakacağız” dedi.

Konuşmaların ardından grup, “Utkan’a sözümüz devrim olacak”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm” sloganlarıyla Sarıgazi Cemevi’ne doğru yürüdü. Cemevindeki törenin ardından Adıyaman, Çekmeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Adıyaman’ın evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.