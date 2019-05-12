Kurtoğlu kumpasında hâkime dava

Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olduğu dönemde Silivri Cezaevi’nde kalan bir tutuklu, babasının cenazesine katılması için Tekirdağ’a götürüldü. Defin işlemi sonrası tutuklu, geceyi geçirmesi için Tekirdağ Cezaevi’ne teslim edildi. Ertesi gün jandarma tutukluyu taziye evine götürdükten sonra tekrar Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na teslim etti. Ancak, tutuklunun Tekirdağ Cezaevi’nde geçirdiği gece nedeniyle savcılık, jandarma görevlileri ile hiçbir işlemde imzası olmayan Kurtoğlu hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan soruşturma başlattı. Açılan soruşturma sonrası FETÖ, Kurtoğlu’nun terfisini engelledi. Kurtoğlu yerine MİT TIR’larını durduran Hamza Celepoğlu general oldu.

HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski hâkim Zühal İşgören hakkında hazırlanan iddianamede, İşgören’in örgütün amaç ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği belirtilerek, 15 yıla kadar hapsi istendi.