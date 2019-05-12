Kurtoğlu kumpasında hâkime dava

FETÖ kumpasıyla mahkûm edilerek terfisi engellenen Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nu, albay olduğu dönemde yargılayan eski hâkim Zuhal İşgören hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, meslekten çıkarılan şüpheli İşgören hakkında, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Alican Uludağ
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 02:29

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Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olduğu dönemde Silivri Cezaevi’nde kalan bir tutuklu, babasının cenazesine katılması için Tekirdağ’a götürüldü. Defin işlemi sonrası tutuklu, geceyi geçirmesi için Tekirdağ Cezaevi’ne teslim edildi. Ertesi gün jandarma tutukluyu taziye evine götürdükten sonra tekrar Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na teslim etti. Ancak, tutuklunun Tekirdağ Cezaevi’nde geçirdiği gece nedeniyle savcılık, jandarma görevlileri ile hiçbir işlemde imzası olmayan Kurtoğlu hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan soruşturma başlattı. Açılan soruşturma sonrası FETÖ, Kurtoğlu’nun terfisini engelledi. Kurtoğlu yerine MİT TIR’larını durduran Hamza Celepoğlu general oldu.

HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski hâkim Zühal İşgören hakkında hazırlanan iddianamede, İşgören’in örgütün amaç ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği belirtilerek, 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Cumhuriyet İMECESİ

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