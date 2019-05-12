Soma’nın acısı dinmedi

Bu yıl Soma’da ramazan nedeniyle geniş katılımcı miting yapılmayacak. Onun yerine aileler bugün saat 13.00’te Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde buluştuktan sonra Madenci Anıtı’na yürüyecek. Buradaki basın açıklamasının ardından da şehitliğe gidilecek. 4 yıllık yargı sürecinin sonunda tutuklu sanıklardan şirket yöneticisi Can Gürkan’ın İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararıyla tahliye edilmesi; üstelik maden işletme izninin iade edilmesi, anmaya da damgasını vurdu. Katliamda oğlu Uğur Çolak’ı yitiren İsmail Çolak, AKP’nin başbakanları, bakanları, bürokratlarının tamamının verdikleri sözleri tutmadıklarını, adalet önünde de hesap vermediklerini vurguladı. Olaydan 1 yıl sonra başlayabilen yargılama sürecinde de değişen savcılar, katliamın FETÖ’ye bağlanmak istenmesi gibi “alaycı” yaklaşımlarla karşılaştıklarını anımsatan Çolak, “Yıllardır verdiğimiz mücadele, sanıklara ödül gibi kararla sonuçlandı. Bu da yetmezmiş gibi cezaların artırılmasını istediğimiz halde, İzmir 15. Bölge Ceza Dairesi, yangından mal kaçırır gibi verdiği kararla patron Can Gürkan’ı tahliye etti. Birkaç yıllığına iptal edilen maden işletme yetkisini de iade etti. Şimdi Yargıtay’ın, katillere verilen ödül gibi kararı iptal etmesini, davanın yeniden görülmesini kararlaştırmasını bekliyoruz” dedi.

Dedeye baba demek

Soma’da oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden İsmail Çolak’ın, 2015’teki duruşmada hâkime yönelik “2 torunum kaldı, 2 ve 4 yaşında. Bana ‘baba’ diyorlar. Bir çocuğun dedesine ‘baba’ demesi ne demek bilir misiniz hâkim bey” sözleri ağlatmıştı. O zamanlar bebek olan İsmail Ayaz Çolak babasının 15 Mayıs 2014’teki cenazesine büyükannesinin kollarında katılmıştı.